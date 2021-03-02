Москва, , 08:58 — REGNUM В России представлены модели KIA Soul, KIA Cerato, KIA Seltos и KIA Sportage в новом исполнении Edition Plus. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основной особенностью Edition Plus стала новая система мультимедиа с доступом к сервисам «Яндекс» и возможностью синхронизации со смартфоном.

За основу модели Soul в исполнении Edition Plus взято исполнение Luxe с моторами 1,6 л (123 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.), которые функционируют с шестискоростным «автоматом».

Внешне спецверсия Edition Plus выделяется задними светодиодными фонарями, рейлингами и спецпакетом для салона. В спецнабор вошли стильные дверные вставки и прострочка отдельных элементов интерьера.

За доплату покупатель может приобрести пакет «Теплые опции». Он включает в себя электрообогрев лобового стекла и систему бесключевого доступа в салон машины с запуском мотора при помощи кнопки.

Ранее компания KIA представила видеотизер нового KIA K8 (GL3) 2022 модельного года. На нём был продемонстрирован в общих чертах внешний вид нового автомобиля и более детально показана его головная оптика.

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