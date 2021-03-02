Манагуа , , 08:58 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Никарагуа со 2 марта. Об этом 2 марта сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо.

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"2 марта мы начнём добровольную вакцинацию, приоритет при которой будет отдаваться лицам с почечной недостаточностью, онкологическими и кардиологическими заболеваниями», — приводит ее слова телекомпания TeleSUR.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Никарагуа была доставлена первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».