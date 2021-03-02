Лос-Анджелес, США, , 08:52 — REGNUM Помощник Леди Гаги Райан Фишер, подвергшийся нападению по время прогулки с собаками певицы, пришёл в сознание и рассказал о произошедшем. Публикацию он разместил 1 марта на своей странице в Instagram.

Фишер опубликовал фото, на котором он запечатлён на больничной кровати. Он написал, что сейчас приходит в себя и восстанавливается после инцидента, который он охарактеризовал как «очень близкое столкновения со смертью», добавив, что пока удерживает себя от того, чтобы прокомментировать историю в СМИ.

Помощник певицы отметил, что благодарен за ту любовь, которую получает от «всей этой планеты». Он также поблагодарил Леди Гагу за то, что исполнительница оказала «огромную поддержку» как ему, так и его семье.

https://www.instagram.com/p/CL4ap_9JQV0/

Райан Фишер подвергся нападению 25 февраля 2021 года, когда выгуливал в Лос-Анджелесе трёх французских бульдогов Леди Гаги. Злоумышленник выстрелил в 39-летнего мужчину, после чего забрал двух собак, которых позже нашли. Леди Гага предложила награду в размере $500 тыс. за помощь в поимке преступника.