Пекин, , 08:50 — REGNUM Крупнейшие производители алкоголя Китая увеличили прибыль на 11,7% в годовом исчислении до 179,2 млрд юаней (около $27,69 млрд) в 2020 году, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

По данным ведомства, за указанный период производители алкоголя обеспечили выручку на уровне 835,33 млрд юаней, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Крупные спиртзаводы обеспечили производство китайской водки (байцзю) на уровне 7,41 млн килолитров в 2020 году, что ан 2,5% меньше в годовом исчислении.

Производств пивоварен упало на 7% в годовом исчислении, в то время винокурни снизили производств на 6,1% в годовом исчислении за аналогичный период.

К крупным производителям алкоголя в Китае причисляются те компании, выручка которых превышает 20 млн юаней в год.