Ташкент, , 08:49 — REGNUM Бесплатную вакцину от коронавируса в Узбекистане получат 4,1 млн человек, или 12% от общей численности населения республики. Об этом сообщили в службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

На бесплатной основе вакцину получат граждане республики в возрасте от 65 до 74 лет — 1,085 млн человек, в возрасте 75−84 года — 388,7 тыс. человек, в возрасте старше 85 лет — 139,3 тыс. человек.

Кроме того, бесплатную прививку получат 448 тыс. медицинских работников, 888 тыс. лиц с хроническими заболеваниями, 689 тыс. учителей школ, 223 тыс. сотрудников детских садов и 180 тыс. правоохранителей и военных.

Напомним, 25 февраля заместитель министра инновационного развития Узбекистана Шахло Турдикулова сказал, что для массовой вакцинации в республике будут использовать российскую вакцину «Спутник V» и китайско-узбекскую вакцину ZF-UZ-VAC 2001.

Читайте также: Узбекистан выбрал вакцину «Спутник V»