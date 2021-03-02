Джакарта, , 08:48 — REGNUM Число визитов иностранных туристов в Джакарту в январе 2021 года снизилось на 94,3% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщает Antara.

По данным центрального статистического агентства провинции Джакарты, в декабре 2020 года в столицу Индонезии прибыли 21 858 иностранных туристов, затем в январе 2021 года их количество упало до 1244.

Известно, что в Джакарту в январе 2021 года прибыли туристы из пяти стран, а именно из Южной Кореи — 90 посещений, или 7,23%, Саудовской Аравии — 66 посещений, или 5,31%, Китая — 61 визит, или 4,9%, США — 52 посещения, или 4,18%, и Японии — 44 посещения, или 3,54%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Бали Вайан Костер заявил, что туристический сектор поможет восстановлению экономики острова от воздействия пандемии.

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