Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM В Бурятии состоялось награждение жителя Прибайкальского района Владимира Лунёва медалью Следственного комитета России «За содействие». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, благодаря ему правоохранителям удалось изобличить подрывника, готовившего убийство.

1 августа 2019 года мужчина ехал по улице села Ярцы, когда увидел незнакомую машину возле ветхого дома. Проехав чуть дальше, он услышал за собой взрыв. Увидев, что дом разрушен, а автомобиль скрылся, Лунёв начал его преследование. Возле берега озера Котокель ему удалось приблизиться к пытающейся скрыться машине и разглядеть марку и номера. Эти данные он сообщил полиции.

Выяснилось, что собственником автомобиля является 18-летний житель города Улан-Удэ.

«По результатам расследования дела в отношении обвиняемого в общей сложности было возбуждено 38 уголовных дел о преступлениях, связанных с изготовлением и хранением множества взрывных устройств и взрывчатых веществ, уничтожением дома в селе Ярцы, а также приготовлением к совершению убийства», — отметили в следствии.

Как отмечается, благодаря действиям мужчины правоохранителям удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления. Кроме того, у обвиняемого изъяли значительное количество взрывных веществ и устройств.

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