Вена, , 08:50 — REGNUM В КНДР зафиксированы «признаки» эксплуатации тепловой установки на ядерном объекте в Кансоне (недалеко от Пхеньяна). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.

Известно, что данное заявление было обнародовано 1 марта в ходе заседания Совета управляющих.

Между тем, гендиректор МАГАТЭ отметил отсутствие признаков работ по обогащению урана на основном северокорейском ядерном объекте в Ёнбёне.

«Ядерная деятельность Северной Кореи по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность. Продолжение ядерной программы является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление», — добавил Гросси.

Представитель МАГАТЭ также призвал Пхеньян к соблюдению резолюции Совета Безопасности ООН и возобновлению сотрудничества с агентством.