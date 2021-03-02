Москва, , 08:47 — REGNUM Рекордный рост индекса «свободных денег», то есть показателя динамики превышения доходов над расходами, обусловлен не увеличением доходов российских граждан, а ограничениями из-за коронавируса. Об этом пишет 2 марта газета «Известия», ссылаясь на мнения экспертов.

Индекс «свободных денег» (ИСД) в январе 2021 года увеличился на 82% по сравнению с декабрём 2020 года. Так стремительно индекс не рос за всю историю наблюдений, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».

Под «свободными деньгами» аналитики понимают средства, остающиеся у домашних хозяйств после покупки продуктов питания и повседневных товаров, а также оплаты жилья, транспортных и других услуг.

Каждый год традиционно начинается с пикового значения ИДС, так как граждане тратят меньше после предпраздничного ажиотажа. Однако в январе 2020 года индекс подскочил только на 40% относительно декабря 2019-го.

По словам исполнительного директора «Ромир» и Mile Group Инны Караевой, в этом году послепразничный эффект усилили ограниченные возможности трат на новогодних праздниках. Эти ограничения связаны с пандемией COVID-19.

Эксперт отметила также, что в минувшем году российские потребители растянули крупные расходы на покупки на весь год, тогда как обычно ударные траты приходились на декабрь.

«Это создало предпосылки для формирования новых денежных накоплений», — отметила Караева.

Резкий рост ИСД — не повод для позитива в пандемический период, считают эксперты. Некоторые граждане из-за неуверенности в будущем и падения доходов отказываются от кредитов и лишних трат, отметил руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Из-за коронакризиса люди стремятся экономить и формировать резервы, они стали аккуратны в расходах. Излишки денег направляются в сбережения, пояснил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Читайте также: Жители России с начала 2020 года урезали расходы на 15,2 тыс. рублей