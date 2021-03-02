Самара, , 08:54 — REGNUM К 20 марта планируют устранить выявленные дефекты сварки на стадионе «Самара Арена». Об этом 1 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что вопросы развития этого спортивного сооружения были рассмотрены на совещании в областном правительстве. В настоящий момент стадион частично передан из федеральной в региональную собственность. В конце 2019 года область приняла на баланс конструктив арены без инженерных систем, сетей и движимого имущества. При этом в акте приема-передачи были указаны 1892 замечания, которые были выявлены областной комиссией, уточнил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов, слова которого передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время власти области через суд требуют с ПСО «Казань» устранить выявленные недоработки и дефекты. Так, 18 февраля сотрудники стадиона обнаружили трещины в сварном шве на горизонтальной связи.

«Подчеркиваю, что обнаружены они не на консолях, а на одной из горизонтальных труб. Она была сварена, как сейчас мы понимаем, нерадивым сварщиком, и в результате произошел разрыв шва. Сразу были вызваны представители компании, которая проектировала стадион, и компании, которая вела строительство. Через сутки было вынесено решение, что случай гарантийный — именно из-за некачественной сварки», — пояснил Иванов.

Он также сообщил, что руководство ПСО «Казань» этот случай признала гарантийным и обязалось устранить дефект.

Сообщается, что ремонт планируется завершить до 20 марта, поэтому пока матчи с участием клуба «Крылья Советов» будут проходить на стадионе «Металлург».

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