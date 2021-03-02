Барнаул, , 08:47 — REGNUM В Барнаул сегодня, 2 марта, должен прибыть глава российского правительства Михаил Мишустин. К этому событию власти региона и Алтайского края начали готовится заранее: в — 25 °C даже положили свежий асфальт на проблемных участках, сбили снег со светофоров после мощного снегопада, отправили на улицы десятки единиц привлечённой техники.

Также впервые за зиму в Барнауле полностью расчистили двор школы №53, которую планирует посетить высокий гость. Ожидается, что помимо школы Михаил Мишустин посетит Алтайский завод прецизионных изделий, где встретится с промышленниками.

Напомним, для 10 проблемных регионов (куда помимо Алтайского края и Республики Алтай вошли Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область, а также Калмыкия) российское правительство разработало 10 программам улучшения социально-экономического положения. На встрече с сенаторами 24 февраля 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о намерении посетить каждый из десяти «сложных» регионов России. По словам главы правительства, сложно принимать эффективные решения «сидя в кабинете».

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