Оренбург, , 08:46 — REGNUM В Оренбурге представители восьми государств обсудили концепцию, место и время проведения масштабных военных учений «Мирная миссия — 2021», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Завершился первый раунд консультаций представителей вооруженных сил государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросам подготовки и проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений «Мирная миссия — 2021». Участниками консультаций стали представители вооруженных сил восьми государств: России, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Киргизии и Пакистана.

Переговоры прошли под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майора Рустама Миннекаева.

На встрече осуждались сроки проведения учения, сценарий, составы штаба руководства и объединенного командования коалиционной группировки войск. Совместные военные антитеррористические КШУ «Мирная миссия-2021» пройдут летом на полигоне Центрального военного округа.