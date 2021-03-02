Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве 2 марта тёплый день сменит холодный вечер, сообщили в центре «Фобос».

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На погоду, как пояснили синоптики, повлияет сначала тёплый сектор циклона, а затем холодный атмосферный фронт. Ожидается выпадение снега и слабая гололедица.

Воздух прогреется до четырёх градусов тепла, в Московской области — до пяти градусов. Скорость ветра достигнет десяти метров в секунду. В течение дня будет меняться атмосферное давление. Сперва оно упадёт до 741 мм ртутного столба, а после начнёт расти.