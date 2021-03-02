Сухум, , 08:47 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 1 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 199 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 28 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 65 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — семь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 842 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 387 победили инфекцию. За это время в стране скончались 202 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 28 февраля в стране не проводили тестирование на коронавирус. 27 февраля в Абхазии выявили 26 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 200 исследований.

Стоит отметить, что в Сухуме с 28 февраля прекратил работу передвижной госпиталь Минобороны России. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба, министр обороны республики Владимир Ануа, и министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия наградили личный состав госпиталя медалями и памятными серебряными монетами. Российские военные медики работали в Сухуме с октября и принимали пациентов с COVID-19.

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