Пекин, , 08:45 — REGNUM Среднедневное производство сырой стали в Китае выросло на 24,38% в годовом исчислении в середине февраля, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Китайской ассоциации железа и стали, главные производители стали в Китае выдали 22,82 млн тонн сырой стали в середине февраля. Дневной объем производства чугуна подскочил на 17% относительно показателей аналогичного периода годом ранее.

Резкое увеличение объемов дневного производства стали в стране преимущественно вызвано низкими показателями предыдущего года, которые были связаны с локдауном на фоне эпидемии нового коронавируса и приостановкой производства.