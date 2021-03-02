Бразилиа, , 08:47 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 35,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 35 742 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 10 587 001.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 778 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 255 720.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 457 100 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 61 602 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.