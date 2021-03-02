Грозный, , 08:38 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал ряд новых назначений в правительстве и администрации. На должность руководителя своей администрации он назначил Галаса Таймасханова, ранее занимавшего пост министра экономического, территориального развития и торговли ЧР.

Первым заместителем Таймасханова стал бывший глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов. На должность главы минэкономтерразвития Кадыров предложил Бекхана Сатуева — нынешнего заместителя руководителя министерства, а на должность главы Шалинского района внесена кандидатура Руслана Айдамирова.

⠀Кадровые изменения ждут и руководство города Грозного. Мэр столицы региона Иса Хаджимурадов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства ЧР. На его место предложен Хас-Магомед Кадыров, до этого два года отработавший мэром города Аргуна.