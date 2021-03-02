Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Мигеля Кардоны на должность министра образования Соединённых Штатов. Трансляция голосования велась на сайте Сената.

Таким образом, в ближайшее время Кардона будет приведён к присяге.

Как сообщало ИА REGNUM, Кардона считает, что американские школы нужно как можно скорее открыть, так как из-за их перехода на удалённый формат работы успеваемость учащихся падает. Такая мера была предпринята ранее в связи с пандемией коронавируса.

Президент США Джо Байден считает, что на посту министра образования Кардона поможет искоренить неравенство в системе образования, добьётся повышения ставки учителей и обеспечит бесплатными местами в детских садах детей в возрасте 3−4 лет.