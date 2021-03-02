Пекин, , 08:36 — REGNUM Отгрузки принтеров в Китае достигли рекордной отметки в четвертом квартале 2020 года на фоне предвидящихся перебоях с поставками в связи с глобальным дефицитом чипов, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно отчету фирмы глобальных исследований рынка International Data Corporation (IDC), в четвертом квартале прошлого года отгрузки периферийных принтерных устройств в Китае выросли на 13,2% в годовом исчислении до 5,46 млн единиц.

Из общего числа, отгрузки струйных принтеров выросли на 26,7%, достигнув отметки 2,02 млн единиц, в то время как отгрузки лазерных принтеров поднялись на 13,1% до 2,84 млн единиц.

Одновременно с этим, отгрузки матрично-ударных принтеров просели на 16,4% в годовом исчислении до 602 тыс. единиц.

Тем не менее, как ожидается, китайский рынок принтеров столкнется со сложным периодом корректировки в 2021 году, учитывая дефицит поставок чипов и трудности с поставками на фоне COVID-19, говорится в сообщении фирмы.