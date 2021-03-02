Киев, , 08:40 — REGNUM Сотрудники СБУ изъяли крупную партию предметов старины, которую готовили к отправке в страны Евросоюза. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба ведомства.

«Среди выявленного: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи, золотые и серебряные монеты времён Киевской Руси, а также 1800−1900-х годов, многочисленные старинные предметы быта», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общая стоимость коллекции составляет около $1 млн.

Подозреваемые, у которых был изъят антиквариат, могли пересылать культурные ценности за границу при помощи сервисов международной почтовой связи. В почтовых декларациях они могли указывать недостоверные данные о пересылаемых предметах.

Изъятые раритеты направлены на экспертизу. Рассматривается вопрос об их передаче в музейный фонд Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два сотрудника посольства Украины в Польше были задержаны на границе по подозрению в контрабанде. По данным СБУ, дипломаты могли перевозить в соседнюю страну 16 кг золота, 8 тыс. блоков сигарет и крупную сумму денег в разных валютах.

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