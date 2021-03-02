Горно-Алтайск, , 08:35 — REGNUM В Республике Алтай 1 марта в возрасте 101 года скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Янышкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Он родился в 1919 году в селе Соузар Усть-Канского района. В Красную армию был призван сразу после начала Второй мировой войны, 13 сентября 1939 года. Он участвовал в боях за Москву и Сталинград. Получил ранение во время зимнего наступления 1942 года под Смоленском. После лечения отправлен на фронт в районе Донбасса.

«Во время наступления, когда бойцы взламывали оборону противника, ветеран снова получил тяжелое ранение. Долго лечился в тыловом госпитале Кисловодска, а в декабре 1943 года по состоянию здоровья был демобилизован из действующей армии», — отметили в администрации.

Ветеран был награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», орденами Великой Отечественной войны I и II степени, орденом «За вклад в Победу». После войны работал заведующим фермы в колхозе. У него с супругой было пять детей и семь внуков.