Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Разработчики Diablo 2: Resurrected сообщили, что игра будет использовать функцию тактильной братной связи геймпада DualSense консоли PS5. Об этом 1 марта сообщил портал Game Rant.

Создатели игры Роберт Галлерани и Максин Виртью во время прошедшего фестиваля BlizzCon рассказали о процессе разработки. Они заявили, что их заинтересовал потенциал DualSense, отметив, что пока они «всё ещё работают» над этой функцией.

Напомним, Diablo 2: Resurrected будет представлять собой ремейк Diablo 2, релиз которой состоялся в июне 2000 года. Ожидается, что игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X/S в 2021 году.

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