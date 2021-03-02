Орск, Оренбургская область, , 08:31 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области ночью 2 марта произошёл пожар в девятиэтажном доме по улице Крайняя. Травмы получил один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже здания. В подъезде было сильное задымление. «В результате проведенных боевых действия по тушению пожара сотрудниками МЧС было спасено 16 человек, из них десять детей», — отметили в ведомстве.

Площадь, повреждённая огнем, составила 15 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 15 пожарных и пять спецмашин.

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