Тверь, , 08:32 — REGNUM В результате пожара в психоневрологическом интернате в населенном пункте Дергино в Тверской области один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом 2 марта сообщил источник в экстренных службах региона.

«Да, один человек погиб, трое пострадали», — приводит его слова ТАСС.

При этом, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области, сообщении о пожаре в двухэтажном здании в деревне Дергино поступило в 23:59 (совпадает с мск) 1 марта, в 00:15 пожар был локализован на площади 15 кв. метров, а в 00:35 — потушен. Из здания было эвакуировано 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта стало известно, что в административном здании в Башкирии произошел пожар.