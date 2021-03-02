Пекин, , 08:30 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае достигли 35,75 млрд юаней (около $5,5 млрд) в январе, что на 31,4% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства финансов КНР, продажи благотворительных лотерейных билетов выросли на 18% в годовом исчислении до почти 15,21 млрд юаней в прошлом месяце, в то время как продажи спортивных лотерейных билетов подскочили на 43,5% до 20,54 млрд юаней.

Всего за 2020 год продажи лотерейных билетов в Поднебесной достигли 333,95 млрд юаней, что на 20,9% ниже, чем годом ранее. В рамках действующего законодательства в стране, выручка с продажи лотерейных билетов идет на административные расходы, благотворительные проекты и призовые фонды.