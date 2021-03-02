Москва, , 08:29 — REGNUM Среди наиболее популярных и доступных сегодня направлений большинство российских путешественников (27%) назвали турецкий город Стамбул, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиcа OneTwoTrip.

Вторым весенним направлением назвали Сочи (14%). На третьем месте (6%) находится Калининград. 5,5% проголосовали за Крым.

В Санкт-Петербург направились бы 4,6% респондентов, Кисловодск — 2,5%, Дубай (ОАЭ) — 2,5%, Белград (Сербия) — 2% и Москву — 1,7%.

Отмечается, что в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, 17,3% туристов в 2020 году потратили на отдых в России 30−40 тыс. рублей на человека. Ещё 16,8% респондентов потратили 20−30 тыс. рублей на каждого отдыхающего, менее 20 тыс. рублей потратили 16,3% граждан.

Отметим, ищут информацию о предстоящей поездке через интернет большинство российских туристов (61%).

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