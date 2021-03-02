Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM Жители Екатеринбурга и Свердловской области не верят в виновность 83-летнего тренера, мастера спорта СССР Николая Р., которого десятилетняя девочка обвинила в педофилии. Свои комментарии они пишут в соцсетях.

Граждане вспоминают случай в Верхней Пышме, когда две маленькие девочки обвинили мужчину в приставании. После этого мужчина был зверски убит. А девочки признались, что «пошутили». Также на слуху у уральцев случай в Челябинске, когда о приставаниях заявила семилетняя девочка. Позднее выяснилось, что она соврала, так как боялась наказания за сломанный самокат.

Алексей А. признаётся, что не заходит в лифт с детьми, так как опасается, что не сможет доказать, что не приставал к ним. А Лолита Н. написала: «Куда катиться этот мир? Дети уже не дети, а угроза?»

Как сообщало ИА REGNUM, 83-летний тренер выгнал девочку с тренировки, после этого она заявила о приставаниях. Престарелого мужчину отправили в СИЗО.

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