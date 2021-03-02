Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве индекс промышленного производства в январе 2021 года увеличился на 7,9%. Основной драйвер роста — обрабатывающая промышленность (на 2,7%), сообщается на портале мэра столицы.

В три раза выросли объемы выпуска металлических изделий. Заметный рост зафиксирован в производстве электронных и оптических изделий — в 2,8 раза. Производство медоборудования выросло в два раза.

Производство химических веществ (антисептиков, парфюмерных и косметических средств) увеличилось в 2,7 раза, лекарств — в 2,1 раза, бумаги и бумажных изделий — в 2,1 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, обрабатывающая промышленность Москвы за 11 месяцев 2020 года выросла на 5,2%.

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