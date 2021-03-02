Нур-Султан, 2 марта 2021, 08:26 — REGNUM Казахстан может стать одни из мировых продуктовых распределительных центров. Об этом 2 марта заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.
Он отметил, что развитие внутреннего рынка сельскохозяйственных товаров является стратегической задачей правительства. Мамин добавил, что производительность труда в агропромышленном комплексе планируется увеличить в 2,5 раза, а экспорт сельскохозяйственной продукции — вдвое.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году валовой сбор зерновых культур, включая рис и бобовые, составил 20,1 млн тонн, что на 15% больше, чем годом ранее.