Москва, , 08:26 — REGNUM Торжество всех форм перверсий на Западе является прологом к приходу темнейших форм гностицизма и нацизма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, это всплывает гностическая подводная лодка. А суть этой гностической лодки простая — отсутствие единства рода человеческого, и все. Посягательство на единство рода человечества. Нет единства, есть пневматики, психики, хилики… Дальше противопоставление, конечно, слова цифре. Логос — это же не просто бла-бла. Это некая сущность, которая соединяет в себе эмоции и рассудок и находится над этим. А вместо этого — цифра», — заявил Кургинян.

В этой связи политолог отметил, что не может существовать компьютер, способный заменить человека в том смысле, что человек оперирует метафорическим языком, а компьютер так оперировать не может.

Различные формы перверсий, которые восхваляются на Западе нужны для того, чтобы сбросить патриархальный культ, который лежал в основе развития человеческой цивилизации в течение последних тысячелетий. В этом плане, отмечает политолог, уже ведется война даже с патриархальным культом Зевса в западной цивилизации в пользу культа матери-сырой земли Геи.