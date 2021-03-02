Москва, 2 марта 2021, 08:26 — REGNUM Торжество всех форм перверсий на Западе является прологом к приходу темнейших форм гностицизма и нацизма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
В этой связи политолог отметил, что не может существовать компьютер, способный заменить человека в том смысле, что человек оперирует метафорическим языком, а компьютер так оперировать не может.
Различные формы перверсий, которые восхваляются на Западе нужны для того, чтобы сбросить патриархальный культ, который лежал в основе развития человеческой цивилизации в течение последних тысячелетий. В этом плане, отмечает политолог, уже ведется война даже с патриархальным культом Зевса в западной цивилизации в пользу культа матери-сырой земли Геи.