Грозный, , 08:25 — REGNUM В Чечне в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, сохранились положительные показатели в социально-экономическом развитии. Республика заняла второе место всреди субъектов РФ по эффективности деятельности органов власти. Об этом сообщил 1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В минувшем году республика сохранила положительную динамику по основным социально-экономическим показателям. Кроме того, Чеченская Республика заняла второе место по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти среди субъектов России», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы региона, в прошлом году завершено исполнение 125 инвестпроектов на общую сумму 8,84 млрд рублей. Запланирована на 2021 год и последующие годы реализация исполнения еще 557 инвестиционных проектов, стоимость которых составит 129,75 млрд рублей.

Благодаря этому будут решены вопросы трудоустройства многих тысяч безработных. Так, в 2020 году в Чечне было создано 1037 новых рабочих мест, в будущем планируется создать еще 13 762 места.

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