Куала-Лумпур, , 08:24 — REGNUM В Малайзии заявили, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна играть более активную роль в восстановлении Мьянмы, где продолжаются протесты, сообщает Antara.

«Все стороны должны полностью воздерживаться от применения силы», — заявил министр иностранных дел Малайзии Хиcамуддин Хусейн.

Малайзия поддерживает проведение неформальной встречи министров стран АСЕАН, которая состоится 2 марта 2021 года, для обсуждения ситуации в Мьянме.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел, назначенным военной хунтой Мьянмы. Во время встречи, которая состоялась в Таиланде, Ретно Марсуди изложила позицию и стремления Индонезии к урегулированию ситуации в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проведут специальную встречу для обсуждения ситуации в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД стран АСЕАН обсудят ситуацию в Мьянме