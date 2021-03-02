Ноттингем, Великобритания, , 08:23 — REGNUM Британская компания Dambuster Studios, занимающаяся разработкой игры Dead Island 2, опубликовала объявления о вакансиях. Об этом 1 марта сообщил портал Wccftech.

Студия сообщила, что ищет сотрудников для участия в проекте разработки «признанной» AAA-игры (видеоигры топ-уровня), которая выйдет на ПК и консолях нового поколения. Dambuster Studios не сообщила, о какой именно игре идёт речь, однако редакция издания обратила внимание, что компания сейчас не работает ни над каким AAA-проектом, кроме Dead Island 2.

Автор статьи отметил, что студия также разрабатывает Chorus, однако это будет совершенно новая игра, которую нельзя охарактеризовать как «признанную». В объявлении Dambuster Studios также сообщила, что ищет программистов с опытом работы в среде DirectX 12, которые также знакомы с технологией трассировки лучей.

Стоит отметить, что в апреле 2020 года Dambuster Studios заявила, что Dead Island 2 выйдет на консолях не только будущего, но и текущего поколения. Напомним, игра находится в разработке уже много лет, Dambuster Studios — это уже четвёртая по счёту компания, которая занимается реализацией этого проекта.

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