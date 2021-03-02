Орск, Оренбургская область, , 08:22 — REGNUM В городе Орск Оренбургской области в очередной раз власти приняли решение о продлении режима повышенной готовности из-за последствий мощных снегопадов, который введен с 18 февраля.

Спецтехника на улице Орска Orsk-adm.ru

По данным горадминистрации, спецрежим продлен до 10 марта. Напомним, ранее речь шла о действии режима повышенной готовности до 2 марта.

«Коммунальные службы города продолжают ликвидировать последствия снегопадов последних двух недель. По данным метеорологов за третью декаду февраля выпала двухмесячная норма осадков. Предстоящая неделя по прогнозам синоптиков также обещает быть снежной», — отметили в пресс-службе мэрии

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