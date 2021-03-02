Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригласил в администрацию президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси представителей правящей партии «Грузинская мечта» и лидеров оппозиционных партий для переговоров. Об этом сообщает «Общественного телевидение».

Как сообщил журналистам после переговоров один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, на встрече было составлено предварительное соглашение, а Мишель призвал уладить конфликт в течение нескольких дней.

«Ключевыми вопросами в рамочном документе являются политические дела и тема досрочных выборов. Факт в том, что все такие важные вопросы включены в этот рамочный документ по инициативе президента Мишеля. Тут нет речи об отсрочке, это должно произойти в считанные дни, это слова самого президента Мишеля», — сказал Угулава.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что диалог был конструктивным, а также сообщил о планах продолжить переговоры.

«Я проведу консультации с политсоветом партии, и мы определимся со следующими шагами. Хочу вам сказать, что призывом, рекомендацией председателя Европейского совета было то, чтобы в наиболее короткие сроки мы все вместе нашли общий язык, который нас объединит, объединит наш народ, нашу нацию», — заявил после встречи с лидерами оппозиции глава грузинского правительства.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.

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