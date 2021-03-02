Уфа, , 08:22 — REGNUM Республиканский турнир «Кубок Батыра» проходит в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что турнир проходит в Башкирии впервые. Старт ему дал глава республики Радий Хабиров, а его итоги планируют подвести в конце текущего года. Свои награды получат лучшие тренеры, спортсмены, федерации и клубы региона за самые высокие спортивные результаты.

Во время открытия спортивного праздника на одной площадке собрались известные во всем мире спортсмены, которые провели мастер-классы для детей.

Так, свое мастерство школьникам показали многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин, пятикратный чемпион мира по грэпплингу Джефф Монсон, 20-кратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по мотогонкам Николай Красников, чемпион России по боксу Нияз Файзуллин, двукратный чемпион мира по самбо и боец по смешанным боевым искусствам Венер Галиев, мастера спорта России по греко-римской борьбе Фанис и Фадис Валитовы, мастер спорта России по дзюдо Артур Камалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница Оренбуржья завоевала золото на чемпионате России по самбо