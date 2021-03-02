Тандынский район, Тува, , 08:16 — REGNUM В Туве перед судом предстанут трое жителей Тандинского района, обвиняемые в незаконной добыче рыбы в местах нереста. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в конце декабря 2016 года на озере Торе-Холь они сетями наловили более 1,1 экземпляра пеляди ради икры. При этом, как отмечается, обвиняемые знали о запрете ловли рыбы с 1 октября по 31 декабря в местах нереста. Ущерб водным биоресурсам был оценён на 2250,4 тыс. рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

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