Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Президент США Джо Байден провел переговоры в формате видеосвязи со своим коллегой из Мексики Андресом Мануэлем Лопесом. Об этом сообщается в совместном заявлении двух стран, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что главы двух государств подтвердили прочное партнерство Мексики и США, основанное на взаимном уважении и дружбе.

«Оба лидера взяли на себя обязательства совместно работать для борьбы с пандемией COVID-19, активизировать экономическое сотрудничество и изучить вопросы сотрудничества в области изменения климата. Они также подтвердили важность борьбы с коррупцией и сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Также президенты двух стран провели обсуждение вопросов взаимодействия в сфере миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта власти Соединённых Штатов выступили с осуждением задержаний активистов в Гонконге.