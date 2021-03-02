Таллин, , 08:15 — REGNUM По меньшей мере 382 побочные реакции выявили эстонские медики в период с 22 по 28 февраля у лиц, привившихся вакцинами от коронавирусной инфекции. Об этом 1 марта сообщил на своем сайте департамент здоровья Эстонии.

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Из указанных случаев пять оцениваются врачами как серьезные. Из них три связаны с вакциной, разработанной американской фармкоманией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, а еще два факта — с препаратом британско-шведской AstraZeneca.

Отмечается, что во всех случаях госпитализация пациентов не понадобилась. С начала вакцинации от COVID-19 в Эстонии было сделано 112 807 прививок. При этом было зафиксировано 1209 случаев с побочными реакциями после введения вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в Эстонии ужесточили карантинные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.

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