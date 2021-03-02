Рим, 2 марта, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Итальянская компания Maserati приступила к тестированию обновлённого GranTurismo. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Электрокар GranTurismo

Испытания проходили в зимних условиях. Само авто было спрятано под кузовом Alfa Romeo Giulia.

Код разработки M189, размёщенный на лобовом стекле тестовой модели, соответствует новому поколению Maserati GranTurismo и GranCabrio. Он включает также их электрические варианты Folgore. Эти автомобили будут созданы на основе специальных спортивных вариантах GIORGIO от Alfa Romeo.

Первое, что на снимках бросается в глаза, это длинный капот модели. Под него даже можно установить большой мотор V8. Однако такой агрегат автопроизводитель устанавливать не планирует. Вторая деталь — это большая ширина колеи. Ещё одна особенность машины — это громоздкие колесные арки.

Модель будет воплощать в себе современный дизайн концепт-кара Alfieri. Что же касается технической части, то она будет совершенно новой. Архитектура создана специально для плагин-гибридных и электрических моделей GranTurismo Folgore и GranCabrio Folgore.

Обе машины дебютируют в конце 2022 года, а на мировой рынок они выйдут в 2023 году.

Ранее стало известно, что Maserati Ghibli Trofeo 2021 модельного года будет выпускаться с 3,8-литровым двигателем с двумя турбинами. Максимальная мощность модели составит 580 «лошадей» (732 Нм).

Читайте также: Volkswagen протестирует систему беспилотного вождения на автобусах ID. Buzz