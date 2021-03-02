Москва, , 08:16 — REGNUM Доллар США останется в обращении в России, однако необходимо снижать зависимость экономики от него. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна принять срочные меры, чтобы сократить зависимость от американской валюты. Дипломат пояснил, что такие действия необходимы из-за новых возможных санкций США, об усилении которых уже «сигнализирует новая администрация Джо Байдена.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

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Матвиенко назвала высказывания Рябкова «не каким-то ноу-хау», поскольку и «Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента России Владимира Путина проводят политику дедолларизации». Кроме того, золотовалютные резервы РФ уже намного меньше зависят от американской валюты, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков, комментируя высказывания Рябкова, заявил, что обычно дипломаты выражают не собственное мнение, а позицию руководства страны. Сама по себе финансовая система к ведению МИД РФ не относится, так что данное выступление, скорее всего, адресовано руководству США. Возможно, это угроза ответных действий против санкций Запада.

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