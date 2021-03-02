Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам дня 1 марта нефть марки Brent подешевела на 1,73%, до $63,22. Цена повышалась до $65,88, однако покупатели не смогли продолжить утреннее ралли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Во второй половине дня доллар США начал отвоевывать потери. Покупатели стали выходить из длинных позиций в преддверии встречи ОПЕК+, которая состоится 4 марта.

А 2 марта пройдет встреча технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета. На ней выработают рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Трейдеры ожидают, что коалиция примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько она увеличится. Саудовская Аравия призывает к осторожности в отношении увеличения предложения, в то время как Россия сигнализирует, что хочет увеличить объем производства.

1 марта истёк срок добровольного дополнительного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки. Саудовская Аравия должна решить, сохранить ей его на апрель или нет.

Сегодня, 2 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 0,38%, до $62,98. После вчерашнего и сегодняшнего снижения цены до $62,50, позиции покупателей пошатнулись.

Возросли риски к падению до уровня $$61,60 за баррель. Бычий тренд остается сильным, поэтому покупателям нужно держать оборону на обозначенном уровне.

Если участники рынка будут недовольны решением ОПЕК+, нас ожидает коррекция в район $56.

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