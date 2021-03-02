Тюмень, , 08:13 — REGNUM В Тюмени волонтёры помогают женщине-инвалиду, которая вынуждена жить в пластиковой хижине, сооружённой на гараже. Об этом сообщают местные СМИ.

Прокуратура региона проверяет информацию о том, что данная гражданка лишилась жилья из-за обмана с приватизацией. А также о потере ею паспорта, на который неизвестные оформили два кредита. Судебные приставы якобы списывают с банковской карты, на которую приходит пенсия пострадавшей, задолженность по займам. И у женщины нет ни жилья, ни средств к существованию.

Как сообщают тюменские СМИ, волонтёры погасили один кредит, оформленный на женщину-инвалида, в размере 34 тысяч рублей. Кроме того, попавшей в трудную жизненную ситуацию тюменке сняли квартиру.