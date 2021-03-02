Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Увеличить доходы казны в США за счёт прослойки самых богатых граждан предложила группа американских сенаторов во главе с Элизабет Уоррен (демократ, от штата Массачусетс). Об этом 1 марта сообщило агентство Bloomberg.

По мнению сенаторов, налог в размере 2% должен взиматься с американцев, у которых доход превышает $50 млн в год и доходит до $1 млрд. Если доход превышает миллиард долларов, то ставка должна быть ещё выше — 3%. Такой подход, по прогнозу законодателей, позволит собрать дополнительно почти $3 трлн долларов налогов за десять лет.

«Влиятельные и ультрабогатые американцы подмяли под себя законы настолько, что для 0,1% населения с самыми высокими доходами действует налоговая ставка ниже, чем для 99% оставшихся налогоплательщиков, — приводит агентство слова Уоррен. — И это при том, что состояние миллиардеров за период пандемии увеличилось на 40%».

Напомним, сенатор Уоррен не раз выступала с идеями в сфере налогообложения богатых. В 2020 году она приняла участие в праймериз Демократической партии, чтобы затем выдвинуться на пост президента США, однако получила на предварительном отборе только третье место. Свою поддержку Уоррен оказывал известный финансист и миллиардер Джордж Сорос.

Читайте ранее в этом сюжете: Сорос назвал лучшего, по его мнению, кандидата на пост президента США