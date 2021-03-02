Москва, , 08:11 — REGNUM Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в Instagram.

«Думаю, я уже всё. Да я знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в жизни. Может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне всё», — написал Чимаев.

Чимаев выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полусредней и средней весовых категориях. Он одержал девять побед в девяти боях в MMA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чимаев трижды отказался от поединка с британцем Леоном Эдвардсом из-за затянувшегося восстановления после заражения коронавирусом.

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