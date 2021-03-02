Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Казахстан, сообщили в телеграм-канале казахстанского министерства иностранных дел.

Это второй государственный визит Жапарова в должности президента. Он прилетел в Нур-Султан по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В аэропорту киргизского лидера встретил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

Ранее Садыр Жапаров заявил, что развитие дружеских отношений с соседними странами является приоритетом во внешней политике Киргизии. В феврале президент Киргизии посетил Москву.

Читайте ранее в этом сюжете: Жапаров: между Казахстаном и Киргизией нет нерешенных вопросов