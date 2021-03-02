Барнаул, , 08:10 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с прибывшим в регион министром труда и социального развития Антоном Котяковым. Рассказав об основных итогах 2020 года, глава региона также выразил благодарность российскому правительству за серьезные объемы поддержки в период пандемии, сообщила 2 марта пресс-служба краевого правительства.

Встреча министра труда и социального развития Антона Котякова с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Правительство Алтайского края

На встрече были подведены итоги и обозначены перспективы реализации программы развития Алтайского края. Только в 2020 году регион получил по ней 5 млрд рублей. Также предусмотрены и нефинансовые меры поддержки.

Край уже получил дополнительный финансовый эффект от программы из федерального бюджета: 1 млрд рублей на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям на 2020 и плановый 2022 год, а также 1,3 млрд рублей на 2021 год на содержание и капитальный ремонт дороги Барнаул — граница с Республикой Казахстан, которая теперь находится в федеральной собственности, отмечает пресс-служба краевого правительства.

К 2024 году в крае запланировано реализовать порядка 90 инвестиционных проектов, создать более 2500 новых рабочих мест, улучшить жилищные условия более трёх тысяч семей, создать 550 дополнительных мест в общеобразовательных организациях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае и Республике Алтай также ждут приезда главы российского правительства Михаила Мишустина. Ранее он известил о намерении лично посетить 10 проблемных регионов.

Не обошлось без курьёзов: 27 февраля, когда температура воздуха опустилась ниже — 20 °C, в Барнауле вдруг начали укладывать асфальт, а одну из школ осчастливили масштабной чисткой двора.

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