На Алтай прибыл министр труда и социальной защиты Антон Котяков
Барнаул, 2 марта, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с прибывшим в регион министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Рассказав об основных итогах 2020 года, глава региона также выразил благодарность российскому правительству за серьезные объемы поддержки в период пандемии, сообщила 2 марта пресс-служба краевого правительства.
На встрече были подведены итоги и обозначены перспективы реализации программы развития Алтайского края. В 2020 году край уже получил от неё дополнительный финансовый эффект — 1 млрд рублей на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям на 2020 и плановый 2022 год, а также 1,3 млрд рублей — на содержание и капитальный ремонт дороги Барнаул — граница с Республикой Казахстан, которая теперь находится в федеральной собственности, отмечает пресс-служба краевого правительства.
К 2024 году в крае запланировано реализовать порядка 90 инвестиционных проектов, создать более 2500 новых рабочих мест, улучшить жилищные условия более трёх тысяч семей, создать 550 дополнительных мест в общеобразовательных организациях.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае и Республике Алтай также ждут приезда главы российского правительства Михаила Мишустина. На встрече с сенаторами 24 февраля он напомнил, что для 10 проблемных регионов в правительстве сформированы 10 программам улучшения социально-экономического положения. Для того, чтобы принять эффективные меры, премьер-министр намерен лично их посетить.
Помимо «двух Алтаев» в числе отстающих регионов России, для которых выработаны индивидуальные программы развития, оказались также Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область, а также Калмыкия.
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Не обошлось без курьёзов: 27 февраля, когда температура воздуха опустилась ниже — 20 °C, в Барнауле вдруг начали укладывать асфальт, а одну из школ осчастливили масштабной чисткой двора.
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