Оренбург, , 08:09 — REGNUM Оренбурженка Жанара Кусанова на чемпионате России по самбо завоевала золотую медаль в весовой категории до 80 кг. Соревнования прошли в Оренбурге на базе СКК «Оренбуржье» с 27 февраля по 1 марта, сообщает областной минспорта.

В заключительный день национального чемпионата спортсменка поборола мастера спорта международного класса Дайну Амбарцумову из Тверской области, Анастасию Нужненкову из Ростовской области и Екатерину Токареву из Москвы. В финале Кусанова одержала верх над Заслуженным мастером спорта Анной Балашовой.

Впереди у оренбургской самбистки подготовка к чемпионату мира по самбо, который пройдет 16−18 ноября в Москве.

Ранее пресс-служба Всероссийской федерации самбо заявила, что спортсмены, занявшие в Оренбурге первые места, получат стопроцентное право выступать на чемпионате мира 2021 года.