Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль 1 марта начал неделю с укрепления. Поводом для оптимизма послужил внешний фон. Нефть на азиатской сессии подорожала на 2%, до $65,88 на фоне роста геополитической напряженности вокруг Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам торгов российская валюта укрепилась к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,62%, до 74,16 руб., евро/рубль — на 0,84%, до 89,31 руб., фунт/рубль — на 0,77%, до 103,29 руб.

Аппетит к риску повысился из-за решения РБА увеличить в два раза объем покупки долгосрочных облигаций, чтобы обуздать быстрый рост доходности облигаций.

Также спрос на рисковые активы вырос из-за одобрения Палатой представителей Конгресса США новой программы стимулирования американской экономики объемом $1,9 трлн.

Укрепление рубля замедлилось на американской сессии на фоне снижения нефтяных котировок. Покупатели решили зафиксировать прибыль перед заседанием ОПЕК+, на котором страны, входящие в коалицию, будут рассматривать увеличение добычи нефти на апрель.

Сегодня, 2 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 0,47%, до $62,93. Сегодня пройдет встреча технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета.

На ней выработают рекомендации для всех министров стран ОПЕК+. Новости по нефти будут оказывать влияние на динамику пары доллар/рубль.

С 1 марта торги на валютном рынке открываются в 07:00 мск. Сегодня пара доллар/рубль открылась ростом. Рубль теряет 0,21%. За один доллар дают 74,32 руб. Реакция на снижение нефтяных котировок слабая.

Есть мнение, что курс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 73,40−74,90 руб. до 4 марта. На этот же день запланировано выступление Джерома Пауэлла.

Он должен дать ответы участникам рынка по растущей доходности облигаций. К санкциям рубль адаптировался, поэтому может проигнорировать санкции от ЕС.

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